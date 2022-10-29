إصابة مقلقة لدي ليخت قبل كأس العالم.. وأول رد فعل من الهولندي

الهولندي الدولي يثير القلق قبل المونديال

تعرض الهولندي ماتايس دي ليخت لإصابة مقلقة في مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز 05 في الدوري الألماني، ما أثار تخوفات كبيرة لدى جماهير بايرن ميونخ والأهم جماهير هولندا قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2022 في قطر.

ودخل بينجامين بافار بديلًا لدي ليخت في مركز قلب الدفاع، بعدما رأى الجهاز الطبي لبايرن أن الهولندي الدولي يحتاج إلى تدخل سريع لعلاج العضلة الخلفية لفخذه الأيسر.

وبين الشوطين، تحدث دي ليخت للصحفيين في المنطقة المختلطة قائلًا: "لا أعقد أن الأمر سيئ".

من المقرر إجراء فحوصات أكثر تفصيلًا لحالة دي ليخت الأحد، للوقوف على مدة الغياب المتوقعة ومدى إمكانية لحاقه بكأس العالم بشكل اعتيادي مع منتخب هولندا.

يكون دي ليخت حاليًا ثنائية رائعة في قلب دفاع بايرن ميونخ جنبًا إلى جنب مع دايوت أوباميكانو، وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا 16 مباراة رسمية مع بايرن ميونخ هذا الموسم وسجل هدفًا واحدًا.