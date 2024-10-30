إصابة مفاجئة قبل الديربي؟ .. حقيقة غياب كريم بنزيما عن قمة الاتحاد والأهلي

ساعات قليلة تفصلنا عن ديربي جدة .. فما هو مصير قائد الاتحاد؟

بينما يتجهز الاتحاد لمواجهة الأهلي اليوم الخميس، حيث ديربي جدة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، انتشرت أنباء خلال الساعات الماضية حول معاناة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة.

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بعض التقارير زعمت أن الفرنسي يعاني من إصابة في الساق، ما تسبب في غيابه عن المران الختامي للديربي، أمس الأربعاء.

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لكن بحسب صحيفة "اليوم" ووفقًا لمصدر اتحادي فإن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة، إذ شارك مهاجم العميد في المران الجماعي للنمور بالأمس بشكل طبيعي وحتى نهايته.

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وشدد المصدر الاتحادي على جاهزية بنزيما فنيًا وبدنيًا للديربي، موضحًا أنه سيقود التشكيل الأساسي بصورة طبيعية.

يذكر أن المباراة من المقرر أن تقام على استاد الجوهرة المشعة، في تمام الساعة التاسعة مساء الغد، بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل العميد الديربي محتلًا وصافة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن الهلال "محتل الصدارة"، فيما يحل الأهلي في المركز الثامن بـ11 نقطة فقط، بعد مرور ثماني جولات من الموسم.