إصابة مجهولة المدة.. "جراحة" دي يونج تزيد التوتر داخل برشلونة!

متى يعود الهولندي إلى تشكيلة الفريق الكتالوني؟

تعرض نادي برشلونة لانتكاسة كبيرة بخسارة مارك بيرنال الذي سيغيب عن بقية الموسم بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ساقه اليسرى.

وظهر لاعب فريق الشباب كحل هائل لشغل المركز المحوري تحت قيادة هانزي فليك، لكن إصابته الخطيرة تركت فراغا كبيرا في خط وسط برشلونة رغم صغر سنه وقلة خبرته.

مع انتهاء دور بيرنال هذا الموسم، يواجه برشلونة معضلة تكتيكية: ليس لديهم لاعب واضح لمركز لاعب وسط الارتكاز في الفريق.

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يتبقى فقط مارك كاسادو، الذي لعب هذا الدور بالفعل في الفريق الرديف، لكنه لم يحظ بثقة كبيرة لدى المدرب الألماني في المباراتين الأخريين ويفتقر إلى البراعة الفنية التي قدمها بيرنال،

بالنظر إلى هذا الوضع، تتجه كل الأنظار نحو فرينكي دي يونج، الذي غاب عن الملاعب منذ 21 أبريل الماضي عندما أصيب في كاحله الأيمن في الكلاسيكو ضد ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

على الرغم من الصعوبات التي واجهها دائمًا في التكيف بمركز المحور حين يكون وحيدًا، فإن الهولندي هو الخيار الأوضح لفليك ليحل محل بيرنال في تشكيلاته، على الرغم من أن الحالة الحقيقية لإصابته لا تزال غير معروفة.

وفقًا لراديو كتالونيا، لا يزال دي يونج يعاني من مشاكل في كاحله الأيمن والوضع مثير للقلق، فيما قالت الإذاعة الكتالونية إن دي يونج يعاني من "ألم شديد على مستوى الكاحل" وأن أي ضربة أو حركة مغامرة قد تتسبب في انتكاسته مجددًا.

وعلى الرغم من أن دي يونج يعمل على تقوية المنطقة المصابة، إلا أن الواقع، وفقًا لمصادر مقربة من اللاعب والفريق، هو أن تعافيه الكامل يبدو معقدًا بدون إجراء عملية جراحية، والتي ستكون الخيار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء معاناة المنطقة المصابة بالكامل.

مرور دي يونج بعملية جراحية، يعني أن فليك لن يستطيع الاعتماد عليه على الأرجح خلال الموسم أو على الأقل خلال الفترات الأولى الهامة منه، وكل شيء على الأرجح سيتقرر عقب انتهاء التوقف الدولي في سبتمبر، حينها سيتخذ برشلونة قراره بشأن دي يونج مع وضع أعلى معدلات الحذر في هذا القرار الهام لموسم الفريق الكتالوني.