إصابة كورتوا تفتح الباب للجميع.. دييجو بينيرو يعود للصورة بعد 504 أيام!

مصائب قوم عند قوم فوائد..

مر دييجو بينيرو بالعديد من المطبات في مشواره خلال عام ونصف كامل كان فيها موهبة “ريال مدريد” ينتظر دوره في حماية عرين الملكي.

لكن الواقع أن 504 أيام مرت، ليس فقط دون وجود بينيرو بين الخشبات الثلاثة لريال مدريد، بل دون أي مشاركة مع فريق ريال مدريد “كاستيو”.

كانت آخر مباراة خاضها بينيرو يوم 20 مايو 2023 في نهائي الأبطال بفريق “جوفينيل A” وكان قد تم تصعيده أكثر من مرة خلال إصابة تيبو كورتوا مع الفريق الأول لريال مدريد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بل إن بينيرو احتسبت له بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024 إذ كان ضمن قائمة كارلو انشيلوتي في عدد من المباريات.

في “كاتيا” حصل فران جونزاليس على مقعده، ومع إصابة تيبو كورتوا سيكون أندري لونين الخيار الأول لأنشيلوتي، بينما سيكون جونزاليس الخيار الثاني، وقد يلجأ لخيار ثالث يتمثل في بينيرو أمام فياريال، أو على الأقل سيكون انشغال جونزاليس مع الفريق الأول كفيلًا بالمشاركة لدقائق مرتقبة بالنسبة لبينيرو مع كاستيا حيث يستطيع أن يعبر عن نفسه بأفضل شكل ممكن.