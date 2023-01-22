إصابة كأس العالم تؤثر عليه؟ قلق في باريس سان جيرمان على نيمار!

باريس سان جيرمان يشعر بحالة من القلق على نيمار بسبب الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم.

تولدت حالة من القلق لدى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بسبب سوء مستوى نجمه البرازيلي نيمار، منذ عودته من المشاركة مع "السيليساو" في بطولة كأس العالم 2022.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية تؤكد أن نيمار ليس في أفضل أحواله منذ تعرض للإصابة في أولى مباريات منتخب البرازيل خلال مونديال قطر أمام صربيا، حيث غاب عن باقي مباريات دور المجموعات قبل أن يعود في الأدوار الإقصائية.

وتزايد القلق لدى باريس سان جيرمان بعد أداء نيمار في الدوري الفرنسي بعد العودة، حيث تعرض للطرد أمام ستراسبورج في المباراة الأولى بعد العودة من كأس العالم.

ورغم تواجد البرازيلي في قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة باي دي كاسيل في كأس فرنسا مساء الإثنين، إلا أن النادي يخشى أن نيمار قد لا يكون لائقًا تمامًا للفترة الحاسمة من الموسم.

Getty

ويحتاج باريس سان جيرمان إلى جهود كافة نجومه إذا ما أراد تخطي عقبة بايرن ميونخ الألماني في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، وهي المواجهة التي تقام في فبراير المقبل.

ومن المرجح أن يواصل نيمار الظهور في تشكيلة باريس سان جيرمان خلال الأسابيع المقبلة، لكن مع الحرص بسبب عدم الراحة التي يشعر بها من الإصابة.