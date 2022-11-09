نجم منتخب السنغال أصيب عقب 15 دقيقة فقط من مواجهة بايرن ميونخ وفيردر بريمن

يترقب الجمهور السنغالي عن كثب حاليًا حالة ساديو ماني؛ محترف بايرن ميونخ الألماني، الذي تعرض للإصابة أمس الأربعاء، خلال مواجهة فيردر بريمن ضمن الدوري الألماني، قبل 11 يومًا فقط من انطلاق كأس العالم قطر 2022.

السنغالي كان قد سقط أرضًا بعد مرور 15 دقيقة فقط من المباراة، دون أي تدخل في كرة مشتركة، ليتم تغييره على الفور بناءً على طلبه.

وأقلق جوليان ناجلسمان؛ المدير الفني للفريق، الجماهير حول إصابة ماني، إذ قال، خلال تصريحات نقلتها الصحافة الألمانية: "سيجري أشعة ليتضح ما حدث له، لقد تلقى ضربة في قصبة الساق، وهو مكان مؤلم، أنا لم ألتق به عقب المباراة، لكن أتمنى ألا تكون إصابته خطيرة".

لكن في مقابل ذلك، طمأن دينو توبمولير؛ المدرب المساعد في بايرن ميونخ، الجماهير، نافيًا أن تكون إصابة نجم الأسود التيرانجا مقلقة، قائلًا: "الإصابة ليست خطيرة، ومشاركته في المونديال ليست مهددة".

ومن جانبها، أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية غياب ماني بالفعل عن المونديال، وحاجته للراحة لعدة أسابيع، لكن لم يُصدر بعد أي شيء من جانب النادي الألماني أو المنتخب السنغالي، وفي انتظار نتائج الأشعة خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر أن السنغال من المقرر أن تفتتح مشوارها في المونديال بمواجهة هولندا في 21 من نوفمبر الجاري، ثم تلتقي بقطر في يوم 25، وتختتم دور المجموعات بمواجهة الإكوادور في 29 من الشهر ذاته.