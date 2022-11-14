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أنسو فاتي

إصابة في الساق .. فاتي يتعرض لحادث سيارة

هيثم محمد
هيثم محمد
10:40 ص غرينتش+2 14‏/11‏/2022
Ansu Fati Barcelona 2022-23
توقيت ليس مثالياً قبل المونديال

أفادت أنباء بتعرض نجم برشلونة وإسبانيا الشاب أنسو فاتي لحادث سيارة بعد اصطدامه بدراجة نارية مساء الأحد.

وبحسب "Carrusel Deportivo"، تعرض النجم الشاب لحادث أثناء ركن سيارته بعد أن صدم سائقاً لدراجة نارية.

وقال التقرير إن سائق الدراجة تعرضت لإصابات بالغة على مستوى الساق والقدم، وتم نقله للمستشفى، وذهب معه لاعب برشلونة للاطمئنان عليه.

ولم يتعرض فاتي للإصابة في الحادث بحسب التقرير، وأن سائق الدراجة هو من تعرض للضرر كاملاً من الحادثة بسبب الاصطدام مع سيارة اللاعب.

يذكر أن فاتي حاضر في تشكيل إسبانيا الذي أعلنه المدير الفني لويس إنريكي قبل أيام لخوض غمار كأس العالم 2022.

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