إصابة علي البليهي .. والكشف عن مصير مشاركته مع السعودية في كأس آسيا

منتخب السعودية يحلم بـ"النجمة الرابعة" في بطولة كأس آسيا

تعرض علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، لـ"الإصابة" في تدريبات منتخب السعودية الأول لكرة القدم الجماعية، مساء اليوم الأربعاء.

البليهي يستعد مع المنتخب السعودي؛ للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا 2023، التي تستضيفها الدوحة القطرية، في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، تعرّض البليهي لـ"الإصابة"؛ بعد الاحتكاك مع متوسط الميدان الشاب عباس الحسن، لاعب نادي الفتح، خلال لعبة مشتركة في التدريبات.

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الصحيفة كشفت عن أن الإيطالي روبرتو مانشيني، أمر المدافع الهلالي، بـ"الانسحاب" من التدريبات؛ من أجل الحفاظ عليه، وعدم المغامرة به.

وأعلنت الصحيفة، أن إصابة علي البليهي "بسيطة"، مؤكدة على أنها لن تؤثر على مشاركة اللاعب مع الأخضر السعودي، في بطولة كأس آسيا، التي تنطلق بعد أيام قليلة.

ويلعب منتخب السعودية، 3 مباريات ودية أمام لبنان وفلسطين وهونج كونج، قبل بدء منافسات المجموعة السادسة الآسيوية، التي يتواجد فيها إلى جانب عمان وتايلاند وقيرغيزستان.