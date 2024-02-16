إصابة صفقة الاتحاد الجديدة أخطر من المتوقع .. و"إهانة" تفتح أبواب الشباب أمام كريم بنزيما!

تطورات جديدة من داخل نادي الاتحاد..

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ضربة قوية؛ بالتزامن مع النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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الاتحاد بدأ الموسم الرياضي الحالي، بشكل سيء للغاية؛ لذلك حاول تصحيح أوضاعه خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ بالتعاقد مع 5 صفقات محلية.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي هتان النجار، المقرب من البيت الاتحادي، أن إصابة حامد الغامدي، صفقة الفريق الجديدة، أخطر من المتوقع.

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النجار قال في تصريحات مع برنامج "برا 18": "الغامدي سيغيب لفترة طويلة.. في الغالب سيحتاج إلى إجراء عملية جراحية".

الغامدي انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي "يناير 2024"، قادمًا من صفوف نادي الاتفاق السعودي؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء في الصيف القادم.

وعلى جانب آخر.. قدّم عبد العزيز المالك، عضو الشرف الذهبي بنادي الشباب، دليلًا جديدًا قد يقرب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم العميد الاتحادي، من الليث الشبابي؛ بإهانه أحد لاعبي فريقه الحاليين.

المالك كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد فوز الشباب على ضمك (1-0)، مساء اليوم الجمعة، في الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي: "السنغالي حبيب ديالو مو طبيعي.. أسوأ مهاجم مر على الشباب".

هذه التغريدة تأكيد جديد على تصريحات محمد المنجم، رئيس نادي الشباب، الذي صرح بأن فريقه يحتاج إلى مهاجم كبير لحل أزمة إهدار الفرص التي يُعاني منها، ملمحًا إلى إمكانية التعاقد مع بنزيما في الصيف القادم؛ بعد أن عرض اللاعب نفسه على قلعة الليوث، في الميركاتو الشتوي.

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