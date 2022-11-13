إصابة خطيرة تُهدد تواجد نجم وسط المغرب في كأس العالم 2022
تعرض أمين حارث نجم وسط مارسيليا ومنتخب المغرب لإصابة تبدو بالغة خلال مواجهة فريقه مع موناكو تُهدد بشكل جدي قدرته على التواجد مع أسود الأطلس في كأس العالم قطر 2022.
صاحب الـ25 عامًا تواجد اسمه ضمن قائمة المدرب وليد الركراكي لخوض المونديال الذي سينطلق في الـ20 من نوفمبر الجاري في قطر، لكن يبدو أنه في طريقه للخروج من القائمة بعد الإصابة التي داهمت ركبته خلال مواجهة الليلة.
عاجل 🚨— GOAL Arabia (@GoalAR) November 13, 2022
تعرض النجم المغربي أمين حارث لإصابة قوية على مستوى الركبة خلال مباراة موناكو ومارسيليا
لاعب أسود أطلس غادر المباراة باكيًا مع طاقم الإسعاف
مسألة مشاركته في كأس العالم مع منتخب المغرب في خطر ❌
تمنياتنا بالشفاء العاجل لنجمنا العربي 🙏🏻 pic.twitter.com/Vp9cteoisD
حارث لم يستطع الوقوف بعد احتكاكه مع لاعب موناكو أليكس ديساسي عند الدقيقة الـ61، وقد خرج من الملعب مع الطاقم الطبي لمارسيليا على "نقالة" وسط ملامح على وجهه تؤكد مدى الألم الذي يشعر به.
اللاعب سيخضع خلال الساعات القادمة لفحوصات طبية عاجلة للوقوف على حقيقة إصابته وحسم موقفه من خوض مونديال قطر 2022 مع المنتخب المغربي.
المغرب وقعت في المجموعة السادسة مع كرواتيا وبلجيكا وكندا، وستفتتح مشوارها بمواجهة وصيف نسخة روسيا 2018 في الـ23 من نوفمبر الجاري.
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