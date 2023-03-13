إصابة خطيرة؟ .. رومارينيو يتحدث للجمهور بعد عنف حسين الشويش

لاعب الاتحاد خرج متأثرًا بإصابته من شوط مواجهة الفيحاء الأول

كشف البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ نجم الاتحاد السعودي، عن حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها ليلة أمس الإثنين، خلال مواجهة الفيحاء.

البرازيلي خرج متأثرًا بإصابته من الشوط الأول للمباراة، بعد تدخل عنيف من الخلف من لاعب المنافس حسين الشويش، ونزل عبد الرحمن العبود بدلًا منه.

وأكد روما في تصريحاته للصحفي الاتحادي علاء سعيد، عقب المباراة، أنه يحتاج لثلاثة أيام فقط، كي ينتظم في المران الجماعي للفريق من جديد، موضحًا أنه سيكون جاهزًا للمواجهة المقبلة أمام الفتح، في 18 من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

ومن جانبه، حرص الشويش على انتظار روما عقب المباراة، متوجهًا له بالاعتذار ومطمئنًا على حالته، نافيًا خلال تصريحاته تعمده إصابته نهائيًا.

جدير بالذكر أن المباراة فاز بها العميد بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، ليصعد لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.