إصابة جديدة .. ريال مدريد يعلن عن فقدان كاربخال

الإصابات تلاحق الملكي

أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً أكد فيه إصابة لاعبه داني كارباخال، والتي تعرض لها في لقاء غرناطة الأخير.

وخرج الظهير الأيمن عقب 45 دقيقة وشارك لوكاس فاسكيز في الانتصار مساء السبت بهدفين نظيفين لحساب الليجا.

وقال النادي الملكي في بيان له: "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا داني كارباخال من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في ربلة ساقه اليسرى، وتطور حالته معلق بحسب الاستجابة".

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وبحسب "ماركا"، سيغيب المدافع عن الملاعب لفترة تقارب الشهر، والتي سيلعب فيها الفريق ست مباريات بين الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

وينضم كاربخال لقائمة طويلة تضم فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا ولوكا مودريتش وأردا جولر، اللاعبون الغائبون للإصابات، بالإضافة إلى تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو الغائبان منذ بداية الموسم.