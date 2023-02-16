إصابة جديدة لكريم بنزيما.. وأنشيلوتي يحسم قراره النهائي!

أنشيلوتي يفضل دوري أبطال أوروبا على الليجا

لن يسافر كريم بنزيما مع ريال مدريد إلى بامبلونا، حيث سيلعب ريال مدريد يوم السبت ضد أوساسونا في الدوري الإسباني، ضمن ضربات عديدة تعرض لها الريال أمام إلتشي من بينها إصابة بسيطة يبدو أن المهاجم الفرنسي عانى منها.

لعب نجم ريال مدريد ما يقرب من 80 دقيقة ضد إلتشي، وسجل هدفين من ركلتي جزاء، كان يمكن رؤيته وهو يتحدث إلى كارلو أنشيلوتي في الشوط الثاني قبل أن يحل محله ماريانو.

فضل ريال مدريد وفقًا لصحيفة "ماركا" ألا يغامر بنجم فريقه الأول قبل مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، الذي يبدو أولى من الدوري الإسباني في الوقت الراهن بالنسبة لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة بفارق 8 نقاط في ترتيب الدوري الإسباني ويطمح لتقليص الفارق أكثر للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، وكذلك يطمح للذهاب بعيدًا في دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه أيضًا.