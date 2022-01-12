إصابة جديدة؟ رونالدو يغيب عن تدريبات البرتغال قبل مواجهة كوريا

قلق في معسكر البرتغال بعد غياب كريستيانو رونالدو عن التدريبات الجماعية.

يعيش معسكر منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم 2022 حالة من القلق بعد غياب القائد كريستيانو رونالدو عن التدريبات يوم الأربعاء.

رونالدو لم يتدرب مع المجموعة قبل المباراة الأخيرة في دور المجموعات أمام كوريا الجنوبية يوم الجمعة، وبدلًا من ذلك عمل بشكل فردي، وبحسب ما ورد تمسك بالعمل بخطة مصممة خصيصًا له.

رونالدو، البالغ من العمر 37 عامًا، بدأ أساسيًا في مباراتي البرتغال ضد غانا وأوروجواي في دور المجموعات من كأس العالم 2022 على الترتيب، وفي الوقت الحالي ليس هناك قلق من إصابته.

منتخب البرتغال ضمن بالفعل التأهل إلى دور الستة عشر من مونديال قطر بعد الفوز في أول مباراتين، وبالتالي فإن المدرب فرناندو سانتوش يملك رفاهية إراحة رونالدو.

وبعيدًا عن رونالدو، فإن منتخب البرتغال يعاني من غيابات مؤكدة قبل مواجهة كوريا الجنوبية، بعد خروج نونو مينديش من المونديال بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها خلال فوز البرتغال على أوروجواي.

كما تواصل تغيب دانيلو بيريرا وأوتافيو عن تدريبات البرتغال الأخيرة، حيث يتعافيان من كسور في الضلوع ومشاكل عضلية على الترتيب.