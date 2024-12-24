إصابة جديدة تضرب نجم برشلونة.. وتحديد مدة غيابه

متى يعود؟

تلقت جماهير برشلونة نبأ سيئًا بشأن تعرض أحد نجوم الفريق للإصابة، في ظل الوضع الصعب على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة.

ويمر برشلونة بأسوأ فتراته تحت قيادة المدرب هانز فليك، حيث تلقى 5 هزائم في الدور الأول بالدوري الإسباني، ليتراجع للمركز الثالث في جدول الترتيب، وهو نفس عدد هزائم الفريق مع تشافي هيرنانديز الموسم الماضي.

وأعلن برشلونة تعرض مهاجمه فيران توريس للإصابة خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الأخيرة، يوم السبت الماضي، والتي خسرها الفريق الكتالوني في الوقت بدل الضائع (1-2).

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وأوضح الحساب الرسمي لبرشلونة على منصة إكس، أن "فيران توريس أنهى مباراة السبت بمشكلة عضلية، بما أن المشكلة لم تختفِ، خضع اللاعب اليوم لفحص بالرنين المغناطيسي".

وأضاف: "تم الكشف عن إصابة طفيفة في عضلة الساق النعلية، ما يعني أنه سيكون غير متاح حتى يشفى من الإصابة".

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن توريس "سيغيب لمدة تتراوح بين 10 و12 يومًا، ومن المتوقع أن يكون جاهزًا لمباراة أتلتيك بيلباو في كأس السوبر الاسباني يوم 8 يناير 2025.

جدير بالذكر أن فيران تعرض للإصابة في شهر أكتوبر الماضي، وغاب نحو شهرين عن الملاعب، قبل أن يعود مؤخرًا.