إصابة جديدة تضرب منتخب السعودية .. وحسم مصير سالم الدوسري من مباراة باكستان

تطورات جديدة من داخل المنتخب السعودي..

أعلن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الساعات الأخيرة من يوم الثلاثاء، "إصابة" لاعب جديد، قبل مواجهة باكستان المرتقبة.

المنتخب السعودي يواجه نظيره الباكستاني، مساء يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني، بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفي بيان رسمي.. كشف المنتخب السعودي، عن عدم قدرة حسان تمبكتي، قلب دفاع نادي الهلال، على استكمال التدريبات "الجماعية" مع زملائه في الأخضر، مساء يوم الثلاثاء.

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وأشار الأخضر السعودي، إلى شعور تمبكتي بـ"آلام عضلية"؛ دون ذكر مزيد من التفاصيل، أو هل سيلحق بمباراة باكستان من عدمها.

ومن ناحيته.. عاد سالم الدوسري، جناح نادي الهلال، إلى تدريبات منتخب السعودية "الجماعية"، مساء يوم الثلاثاء؛ بعد أن غاب عن مران الإثنين.

واكتفى سالم، بالتمرن في صالة الألعاب الرياضية، مساء يوم الإثنين؛ بسبب شعوره بآلام عضلية، قبل أن يعود الثلاثاء، كما أعلن المنتخب السعودي، في بيانه، ويصبح جاهزًا لمواجهة باكستان.