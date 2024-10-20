إصابة في الإحماء.. ضربة مفاجئة لبرشونة تمنح فاتي هدية غائبة منذ عامين!

النجم الإسباني يعود للتشكيل الأساسي..

تلقى هانز فليك مدرب برشلونة ضربة مفاجئة قبل مواجهة إشبيلية، مساء اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس ضمن الجولة العاشرة بالدوري الإسباني.

وتعرض لاعب البارسا إريك جارسيا للإصابة خلال عمليات الإحماء قبل المباراة، ليضطر فليك لاستبعاده من التشكيل الأساسي.

وشعر جارسيا بآلام أثناء الإحماء نتيجة "انزعاج عضلي"، وسوف يخضع لفحوصات طبية دقيقة بعد نهاية المباراة، لتحديد مدة غيابه و مدى خطورة الإصابة.

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وقرر المدرب الألماني الاستعانة بلاعب الفريق أنسو فاتي في خط الوسط، علمًا بأنه لم يبدأ أي مباراة منذ بداية الموسم مع البلوجرانا.

وشارك فاتي بديلًا في 3 مباريات هذا الموسم، لكن إصابة جارسيا أعادته ليبدأ أساسيًا مع البارسا لأول مرة منذ أكتوبر 2022 (في مواجهة ريال مايوركا).