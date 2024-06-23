إصابة أم استبعاد؟ مونتيلا يوضح أسباب غياب جولر ضد البرتغال

نجم ريال مدريد شارك كبديل

تحدث مدرب منتخب تركيا فينشينزو مونتيلا عقب الخسارة من البرتغال وفسر أسباب عدم مشاركة نجمه أردا جولر أساسياً باللقاء.

البرتغال سحقت تركيا بثلاثية نظيفة مساء السبت لحساب المجموعة السادسة من يورو 2024، والحدث الأبرز في تشكيل تركيا كان خروج الثنائي الذي تألق باللقاء الأول ضد جورجيا كينان ييلديز وجولر من ال11 لاعباً الأساسيين.

وعقب اللقاء، فسر مونتيلا للإعلام أسباب خروج نجم ريال مدريد الشاب من تشكيله الأساسي: "أشعر بالأسف الشديد من أجله، كان هناك مخاطرة أن يتعرض للإصابة وكان يشعر بالإجهاد".

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وأتبع: "أشركته عندما شعرت أن هناك فرصة للتسجيل، أفضل حقاً الحديث عن المباراة ككل وليس جولر فقط".

وواصل الإيطالي: "لم نقدم مباراة سيئة، وكنا قريبين من هز الشباك في أول 20 دقيقة، إذا لم تسجل أمام خصم مثلهم ستعاني، الآن علينا التركيز والتحضير للقاء المقبل".

وشن الإعلام التركي هجوماً قوياً على قرارات مدرب ميلان السابق في الخسارة ضد البرتغال، منتقدين خروج جولر وييلدز من التشكيل الأساسي، والتغيير في حراسة المرمى والدفع بحارس مانشستر يونايتد ألتاي بايندير.