متى يعود؟

كشف ليفربول تفاصيل إصابة حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس يوم السبت الماضي، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب أليسون أثناء تشتيت إحدى الكرات في ساقه، ليسقط على الأرض متألمًا قبل أن يغادر الملعب ويشارك زميله فينيسلاف جاروس في الدقيقة 79.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "نتائج الاختبارات الطبية أكدت إصابة أليسون في أوتار الركبة، لذلك لن يعود إلى الملاعب إلا بعد فترة التوقف الدولي المقبلة في منتصف نوفمبر (نحو 6 أسابيع)".

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وأضافت: "تحددت المباريات التي سيغيب عنها الحارس البرازيلي مع فريقه، وهي (تشيلسي، آرسنال، برايتون، أستون فيلا) بالدوري الإنجليزي، و(لايبزيج وباير ليفركوزن) بدوري أبطال أوروبا، إضافة لمواجهة برايتون بكأس الرابطة.

وختمت: "سيعمل ليفربول على تجهيز أليسون للحاق بمواجهة ريال مدريد، أواخر نوفمبر، في دوري أبطال أوروبا".