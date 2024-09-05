عطسة تسببت في إصابة قوية لنجم الفريق الإنجليزي...

تعرض فيكتور أديبوييجو، لاعب فريق بولتون واندررز الإنجليزي، إلى إصابة قوية في الظهر والضلوع بسبب عطسة، مما يجعل اللاعب يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "بي بي سي" الإنجليزية، فإن أديبوييجو، غاب عن فوز فريقه على بارو، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية، متأثرًا بإصابته وشعوره بآلام قوية في الظهر.

ومن جانبه قال إيان إيفات المدير الفني لفريق بولتون عن سبب غياب اللاعب عن المباراة: "الآن أصبح فيكتور فتى قوي وحتى عطسته قوية، لقد شعر بألم بسيط بين ضلوعه".

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وتابع: " نأمل أن تكون مجرد مشكلة في الغضروف أو العضلات، ولكن سيتعين علينا الانتظار لمتابعة نتيجة الأشعة السينية ونلقي نظرة جيدة على الفحص لمعرفة حالته".

وأضاف ضاحكًا: "سيتعين عليّ أن أبدأ متابعة اللاعبين في حال عطس أحدهم خوفًا من الإصابة، هذه الطريقة التي تسير بها الأمور في الوقت الحالي ولكن علينا التعامل معها".