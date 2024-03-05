إصابات بيدري تقود برشلونة نحو تطبيق سيناريو ديمبيلي الصادم

قرار مفاجىء من إدارة النادي الكتالوني

رغم اعتباره ضمن الأعمدة الرئيسية لبرشلونة على المدى البعيد، إلا أن مسيرة النجم الشاب بيدري في النادي الكتالوني أصبحت مُهددة.

بيدري تعرض لتمزق في أوتار الركبة للمرة الرابعة هذا الموسم خلال مواجهة أتلتيك بيلباو الماضية بالدوري الإسباني، في استمرار لسلسلة محبطة من الإصابات أبعدته عن نصف مباريات الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية حتى الآن.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن برشلونة اتخذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنب إصابة بيدري، واهتم بكل التفاصيل الدقيقة الخاصة به، بدءًا من النظام الغذائي إلى اللياقة البدنية والتدريبات، وإعادته تدريجيًا لفريق المدرب تشافي هيرنانديز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن الغموض حول موعد عودته واستبعاد فكرة إجراء عملية جراحية، جعل برشلونة يفكر في إمكانية بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، للمساهمة في حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأشارت إلى أن النادي يرفض فكرة اعتبار اللاعب "غير قابل للمس" في الوقت الحالي، حيث يريده أن يستجمع قواه البدنية أولًا لفترة طويلة للإبقاء عليه.

واعتبرت الصحيفة أن بيع بيدري قد يكون مٌفيدًا له، ليسير على خطى عثمان ديمبيلي الذي ابتعدت عنه الإصابات منذ مغادرته لبرشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي.