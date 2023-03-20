إصابات بالجملة .. الكوارث تلاحق إنجلترا قبل مواجهتي إيطاليا وأوكرانيا

المنتخب الإنجليزي في موقف حرج قبل لقاءات تصفيات كأس الأمم الأوروبية.

تلقى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عدة ضربات دفعة واحدة في قائمة فريقه التي تستعد لخوض مباريات التوقف الدولي الخاص بشهر مارس.

جاء هذا بعد إصابة الثنائي ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد وميسون ماونت لاعب تشيلسي وخروجهما من معسكر الفريق.

هذا بالإضافة إلى إصابة حارس المرمى نيك بوب، الذي خرج من القائمة هو الآخر وتم استدعاء فريزر فورستر بدلًا منه.

ومن المفترض أن يلعب المنتخب الإنجليزي خلال التوقف الدولي هذا أمام منتخب إيطاليا في الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأوروبية في نابولي يوم الخميس، قبل أن يستضيف أوكرانيا يوم الأحد في ملعب ويمبلي.

جدير بالذكر أن المجموعة تضم أيضًا مالطا ومقدونيا الشمالية ويتأهل منها أول فريقين بشكل مباشر إلى البطولة التي تقام في 2024.