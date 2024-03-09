"إصابات في الشرطة".. احتجاز أكثر من 200 مشجع بسبب أحداث شغب في البوندسليجا!

"انتهاك القانون والإخلال الجسيم بالسلم ومقاومة قوات الأمن"

احتجزت الشرطة الألمانية أكثر من 200 مشجع لفريقي بوروسيا مونشنجلادباخ وكولون، بسبب الحوادث التي وقعت قبل مباراة الديربي خارج أسوار ملعب بوروسيا بارك اليوم السبت ضمن الجولة 25 من البوندسليجا.

وذكرت الشرطة أن 131 مشجعًا من جماهير مونشنجلادباخ و74 مشجعًا لكولون، جرى احتجازهم بسبب افتعال المشاكل، وسيظلون في الحجز، لما بعد نهاية المباراة.

وأوضحت أنه "جرى فتح تحقيقات في جرائم، من بينها انتهاك قانون المفرقعات والإخلال الجسيم بالسلم، ومقاومة قوات الأمن"، علمًا بأن الأحداث أسفرت عن إصابة 3 من عناصر الشرطة.

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وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 مواجهة الديربي، حيث تقدم كولن عن طريق فاريدي أليدو في الدقيقة السابعة، قبل أن يعود جلادباخ بالتعادل عن طريق فرانك هونورات بالدقيقة 32.

عاد الضيوف للتقدم عن طريق أليدو من جديد في الدقيقة 64، قبل أن يسجل روبن هاك، نجم جلادباخ هدفين في الدقيقتين 71 و73 ليمنح أصحاب الأرض التقدم، وفي الدقيقة 79 تمكن داميون داونز من تسجيل هدف التعادل لصالح كولون لتنتهي المباراة (3-3).

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مونشنجلاباخ إلى 27 نقطة في المركز 12، كما رفع كولن رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ16.