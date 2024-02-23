"مع إصاباته الكثيرة واقتراب نهاية عقده" .. كشف موقف مانشستر سيتي من بيع كيفين دي بروينه للسعودية!

كيفين دي بروينه الهدف الأكبر للسعوديين..

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رغم فشل ضمه في الصيف الماضي؛ إلا أن المسؤولين عن الرياضة السعودية، لا يزالوا يصرون على التعاقد مع النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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دي بروينه البالغ من العمر 32 سنة، عانى من عديد الإصابات خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث لم يُشارك سوى في 10 مباريات فقط مع السيتزنس، بمختلف المسابقات.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، مساء اليوم الجمعة، عن أن السعودية وضعت النجم البلجيكي، الذي يُعتبر أفضل صانع ألعاب في العالم حاليًا؛ على رأس أولويتها في الصيف القادم.

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الصحيفة أشارت إلى أن المملكة، جهزت عرضًا ضخمًا بالفعل لحسم الصفقة؛ وسط اهتمام من أندية صندوق الاستثمارات الأربعة "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" بضمه.

وأعلنت الصحيفة، أن إدارة مانشستر سيتي لن تكون مستعدة للاستماع إلى العرض السعودي، في الصيف القادم؛ على الرغم من إصابات اللاعب العديدة، كما أنه وقتها لن يتبقى سوى عام واحد فقط في عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2025.

وأوضحت أن كيفين دي بروينه، يعمل على تقوية حالته البدنية، لمنع تكرار الإصابات التي عانى منها مؤخرًا؛ وذلك حسب تصريحات الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للعملاق الإنجليزي.

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