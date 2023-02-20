إشبيلية يُطالب الاتحاد الإسباني بالشفافية في قضية برشلونة ونيجريرا!

قضية نيجريرا تشعل الأمور في إسبانيا!

طالب نادي إشبيلية من رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الإسباني لكرة القدم الكشف عن كافة التفاصيل الخاصة بقضية رشوى نائب رئيس لجنة الحكام، والمعروفة إعلاميًا بقضية نيجريرا، خلال بيان رسمي عبر موقع النادي الأندلسي.

انفجرت قنبلة في الأوساط الرياضية الإسبانية في الأيام الماضية، بعد الكشف عن حصول خوسيه ماريا إنريكي نجيريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق لأموال من نادي برشلونة عن طريق تمويل لشركته، أثناء تواجده في منصبه داخل الاتحاد الإسباني بين أعوام 2016 وحتى 2018.

وجاء في البيان: "بعد أيام قليلة من وصول أنباء ما يسمى بقضية نيجريرا إلى الجمهور، يود نادي إشبيلية الإعراب عن قلقه وسخطه إزاء المعلومات التي ظهرت يومًا بعد يوم عبر وسائل الإعلام، موضحًا أن من الضروري للغاية الوصول إلى جوهر الموضوع لتوضيح ما حدث ومن المسؤول".

وأضاف: "الطبيعة الجادة للحقائق المعروفة حتى الآن، والتي تثير التساؤلات أو تثير الشكوك حول نزاهة مسابقات كرة القدم الإسبانية، تؤدي أيضًا إلى مطالبة نادي إشبيلية علنًا بأن يطلب الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، بصفتهما أعلى ممثلي كرة القدم الإسبانية، وخاصة اتحاد الكرة كونه أعلى سلطة مسؤولة عن الحكام بمشاركة جميع الإجراءات التي قد تنشأ عن هذه القضية بمجرد الانتهاء من التحقيق".

أختتم البيان: "يرغب نادي إشبيلية في التأكيد على أنه بخلاف الأندية ومؤسساتها، فإن جماهير جميع الفرق تستحق الاحترام وتقع على عاتق القادة مسؤولية توفير البيئة اللازمة حتى تكامل المسابقات، تبحث عن المشاركة فيها حتى لتكون الأمور موضع شك".