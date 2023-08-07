إشبيلية يفسح الطريق أمام النصر للتعاقد مع نجم ليفربول ولكن..

الصفقة قد تكون سهلة على النصر!

GOAL

أكدت تقارير صحفية أن الطريق مفتوح أمام نادي النصر من أجل التعاقد مع اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا من صفوف ليفربول الإنجليزي في ظل غياب المنافسين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جاء هذا بحسب ما أوضح فابريتسيو رومانو، الذي أكد أن نادي إشبيلية الذي ارتبط مؤخرًا بالحصول على خدمات اللاعب لا يفاوضه ولا يتحدث مع ليفربول بشأنه.

وأكد رومانو في الوقت نفسه أن تياجو لا يركز في الوقت الحالي إلا على فريقه الحالي ليفربول، وهي أنباء سيئة للنصر بكل تأكيد في ظل اهتمام بضم اللاعب.

وكان الإعلامي الرياضي أحمد الكاموخ، قد أعلن عن تحرك عاجل من الإدارة النصراوية للتعاقد مع النجم الإسباني متوسط ميدان ليفربول.

جدير بالذكر أن عقد ألكانتارا في صفوف ليفربول لا ينتهي سوى بنهاية الموسم الجديد، مما يعني أن رحيله إلى النصر أو أي فريق آخر يستدعي وجود اتفاق بين كافة الأطراف.

GOAL