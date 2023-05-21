إشارة للرحيل عن ريال مدريد؟ فينيسيوس جونيور: سأقاتل ضد العنصريين حتى لو بعيدًا عن هنا!

فينيسيوس جونيور ينفجر في تصريحات قوية بعد أحداث مباراة فالنسيا..

خرج البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد عن صمته بعد أحداث مواجهة النادي الملكي أمام فالنسيا في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني 2022-23.

البرازيلي تعرض إلى إهانات عنصرية من جمهور ملعب "ميستايا" في المباراة التي شهدت خسارة ريال مدريد بهدف دون رد، قبل أن يتلقى بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 90+7 بعد تعديه بالضرب على أحد لاعبي فالنسيا.

وبعد المباراة، خرج فينيسيوس جونيور في كلمة مقتضبة عبر خاصية القصص في حسابه على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "الجائزة التي فاز بها العنصريون هي طردي، هذه ليست كرة القدم إنها لا ليجا".

الأمر لم يقتصر على ذلك، حيث كتب فينيسيوس جونيور بيانًا مطولًا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لإدانة تلك الأحداث.

وكتب فينيسيوس: "لم تكن المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، العنصرية أمر طبيعي في الدوري الإسباني، تعتقد الرابطة أن هذا أمر طبيعي، والاتحاد يفعل ذلك أيضًا ويشجعه الخصوم".

وأكمل: "أنا آسف جدًا، البطولة التي كانت ملكًا لرونالدينيو ورونالدو وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اليوم تنتمي إلى عنصريين".

وتابع: "أمة جميلة رحبت بي وأحبها لكنها وافقت على تصدير صورة دولة عنصرية إلى العالم، أنا آسف للإسبان الذين لا يتفقون، لكن اليوم، في البرازيل، تُعرف إسبانيا بأنها بلد العنصريين".

واختتم فينيسيوس: "لسوء الحظ، ليس لدي دفاع عن كل ما يحدث كل أسبوع، أنا موافق، لكنني قوي وسأذهب حتى النهاية ضد العنصريين، حتى لو كان بعيدًا عن هنا".