إشارة جديدة؟ عيد ميلاد البابا يتوقع فوز الأرجنتين بالمونديال!

الأرجنتينيون يبحثون عن أي سبب للتفاؤل

أصبح عيد ميلاد بابا الفاتيكان فرانسيس الذي يملك الجنسية الأرجنتينية مصدراً للتفاؤل قبل نهائي كأس العالم بين التانجو والمنتخب الفرنسي.

الأرجنتين تلعب مساء الأحد ضد فرنسا على ملعب "لوسيل" بالدوحة في ختام مباريات كأس العالم 2022 بقطر وهي تبحث عن لقبها الثالث.

البابا فرانسيس أتم مساء السبت 17 ديسمبر عامه السادس والثمانين، الأرقام التي حاول الأرجنتينيون تسخيرها لتكون فألاً حسناً لمنتخب بلادهم.

شبكة "TNT" الشهيرة أشارت إلى أن الرقم 86 هو موعد آخر تتويج للبلاد بالمونديال، ويأتي موعد الاحتفاء بميلاد البابا قبل يوم فقط من الموعد المنتظر، وعلقت ساخرة عبر تويتر بأن في تلك الأيام يتعلق المشجعون بأي أمل.

وتناقل بعض الجماهير أيضاً صورة تتويج دييجو أرماندو مارادونا الشهيرة في 1986 وأشاروا إلى المصادفة بأن العلم أعلى الراحل هو الخاص بقطر.