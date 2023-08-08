إشارة جديدة على انتقاله إلى برشلونة؟ شقيقة نيمار تثير الجدل بشأن مستقبله!

شقيقة نيمار استخدمت صورة لتثير الجدل حول مستقبله مع باريس سان جيرمان..

أشعلت رافاييلا سانتوس شقيقة البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الأجواء بشأن عودة محتملة لشقيقها إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

الأيام القليلة الماضية شهدت عددًا من التقارير كشفت عن رغبة نيمار في العودة من جديد إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، وسط تأكيدات على أنه أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل.

شقيقة نيمار، وعبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي أشعلت تلك الشائعات من جديد، بعدما نشرت صورة عبر خاصية القصص أثناء جلوسها في طائرة، مع وضع علم إسبانيا على الصورة، في إشارة إلى توجهها إلى هناك.

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ويرتبط نيمار بعلاقة وثيقة للغاية مع شقيقته رافاييلا، ولذلك فإن مثل تلك الصورة قد تشير بالفعل إلى إمكانية حدوث شيء ما بخصوص انتقاله إلى برشلونة.

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 متوجهًا إلى باريس سان جيرمان، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع النادي الكتالوني، والذي كان بقيمة 222 مليون يورو، ما جعله أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم حتى الآن.