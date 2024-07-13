"إشارة الذئاب لن تمنعه من العودة إلى أوروبا" .. عرض جديد يغري ميريح ديميرال للرحيل عن الأهلي!

مشوار رائع مع تركيا انتهى بالإيقاف في يورو 2024..

بعدما أصبح حديث الساعة في بلاده، وبلغت أزمته إلى الرئيس التركي، خلال مشواره في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، والذي انتهى بالإيقاف والحرمان من آخر مباريات الأتراك في اليورو، أصبح الدولي ميريح ديميرال، مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي، مطلوبًا من أجل العودة إلى الملاعب الأوروبية.

ولعب ديميرال دورًا في تأهل منتخب تركيا إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، ثم مارس دور البطولة، في العبور إلى ربع النهائي، بعد تسجيل هدفي الانتصار على النمسا، في لقاء انتهى بالفوز (2-1)، ليوجه إشارة الذئب بأصابعه أثناء الاحتفال، الأمر الذي تم تفسيره بأنه إشارة سياسية ترمز إلى تنظيم الذئاب الرمادية اليميني التركي المتطرف، ليقرر الاتحاد الأوروبي (يويفا)، إيقاف اللاعب مباراتين، وحرمانه من لقاء هولندا في ربع النهائي، الذي شهد وداع تركيا للبطولة بنتيجة (1-2).

وذكرت الإعلامية التركية إليس باص، أن ميريح ديميرال صار محور اهتمام نادي فنربخشة، من أجل التعاقد معه، وسيتم فتح باب التفاوض عقب انتهاء إجازته التي حصل عليها بعد نهاية مشوار الأتراك في اليورو.

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وأضافت، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، "ديميرال يرغب في اللعب مع فنربخشة مجددًا، لكن ناديه الأهلي لا يرغب في إعارته في الوقت الحالي، ويريد بيع عقده بشكل نهائي مقابل رسوم انتقال".

وتعاقد الأهلي مع ميريح ديميرال، قادمًا من أتالانتا الإيطالي، مقابل 16.6 مليون يورو، فيما يرتبط بعقد حتى صيف 2026، وشارك اللاعب في 21 مباراة بقميص الراقي، بكافة المسابقات، خلال الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفًا وصنع تمريرة حاسمة.

وكان فنربخشة قد توصل لاتفاق مع الأهلي، من أجل التعاقد مع الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، على سبيل الإعارة لموسم رياضي واحد، فيما أشارت تقارير إلى أن الأهلي سيحصل على مبلغ مالي يتراوح بين 3-5 ملايين يورو مقابل الإعارة، مع تكفل نادي فنربخشة بكامل رواتبه بعد تخفيضها، فيما تتبقى الكلمة الأخيرة إلى برنامج الاستقطاب.