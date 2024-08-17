إشارات قاسية و"أنتم نائمون" .. كريستيانو رونالدو يتألق وينفجر غضبًا بنهائي السوبر بين الهلال والنصر

كريستيانو رونالدو غاضب ضد زملائه في نهائي السوبر!

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خسارة فريقه نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي على يد الهلال، رغم تألقه الشوط الأول وتسجيله لهدف.

وخسر رونالدو البطولة الثانية بشكل مباشر على يد الهلال، بعد الهزيمة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-24.

وحقق الهلال الفوز بالمباراة بنتيجة 4-1، بعد أن كان متأخرًا بهدف نظيف في الشوط الأول، ليتوج بكأس السوبر على حساب غريمه النصر وبتواجد رونالدو.

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هدف ومطالبة بركلة جزاء

طالب رونالدو الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 11 من عمر المباراة، بعد عرضية أرسلها أوتافيو من الجهة اليمنى، ليحدث تصادم بين كريستيانو وحسان تمبكتي، ولكن حكم المباراة رفض احتسابها وسط اعتراضات من النجم البرتغالي.

ونجح رونالدو في تسجل هدف التقدم للنصر بالدقيقة 44 من عمر المباراة، بعد مهارة فنية من عبد الرحمن غريب في الجهة اليسرى، ليرسل عرضية أرضية وصلت إلى رونالدو الذي سددها في المرمى مُعلنًا تقدم العالمي.

إشارات قاسية ضد زملائه

وعبر رونالدو عن غضبه من مستوى زملائه في الشوط الثاني من المباراة، بعد أن تلقى النصر 4 أهداف متتالية، بسبب أخطاء دفاعية غير متوقعة.

بعد هدف الهلال الثاني في مرمى النصر بدأ رونالدو يفقد أعصابه ويُظهر عصبيته على زملائه، وطالبهم بالتركيز واللعب على الكرة.

الهدف الثالث للهلال جعل كريستيانو ينفجر غضبًا في وجه زملائه، وقام بإشارات قاسية بأنهم نائمين، بالإضافة إلى إشارات ترتقي إلى درجة الإساءة لزملائه، بسبب المستوى الباهت الذي ظهر عليه المدافعين.

ماذا قدم رونالدو ضد الهلال؟

لعب رونالدو المباراة كاملة، وسجل هدف واحد، وسدد الكرة مرتين، واحدة على المرمى والثانية خارجه، ولمس الكرة 32 مرة.

ودقة تمريرات كريستيانو هي 74%، وفقد الاستحواذ على الكرة 8 مرات، ووقع في التسلل مرتين.