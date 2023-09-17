إشادة غريبة من وليد الفراج تقلق النصراويين .. هل يضرب الحسد العالمي كما الموسم الماضي؟

جماهير النصر تُبدي قلقها بسبب تعليق الفراج عن الفريق

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عبر الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" عن إعجابه الكبير بالنتائج التي يحققها نادي النصر، في بطولة دوري روشن السعودي، ولكن بطريقة غريبة أثارت قلق جمهور النصر!

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النصر حقق 4 انتصارات متتالية في دوري روشن، بعد الخسارة في أول جولتين أمام الاتفاق ثم التعاون، لنجح العالمي في تحقيق انتصارات بنتائج كبيرة.

وقال الفراج: "النصر أصبح فريق قاسي، ولاعبيه يستقوون على الجميع خافوا الله، انتم تفوزون بالأربعة"، ليرد الإعلامي محمد العنزي عليه قائلًا: "اذكر الله".

ورد وليد على العنزي قائلًا: "لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله، أحتاج إلى خرزة زرقاء من مصر، وأيضًا مستكة وعنبر من أجل البخور لحمايته من الحسد، في أي مكان يلعب فيه يفوز بنتائج كبيرة".

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وعبر عدد من جمهور النصر عن قلقهم من طريقة إشادة الفراج للفريق، حيث خاف البعض من إصابة الفريق الحسد كما حدث الموسم الماضي، حيث كان يحقق نتائج طيبة ويتصدر الدوري حتى خسره على يد الاتحاد.

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