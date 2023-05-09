إشادات خاصة بثنائي السعودية والمغرب .. ليونيل سكالوني يختار الأفضل في العالم

زهيرة عادل
Lionel Scaloni argentina conferencia de prensa 2022@Argentina
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مدرب الأرجنتين معجب بعدد من اللاعبين العرب، لكن ليس محمد صلاح أو رياض محرز على رأس أولوياته

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كشف ليونيل سكالوني؛ المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن اختياراته لأفضل اللاعبين في العالم، ليجد العرب مكانهم بين اختياراته.

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مدرب التانجو قاد منتخب بلاده في أواخر العام الماضي، للتتويج بطلًا لكأس العالم قطر 2022م، بعد غياب سنوات للمرة الثالثة في تاريخ البلاد.

وحل سكالوني ضيفًا على قناة "الكاس" القطرية، وبسؤاله عن أفضل حارس مرمى خلال المونديال، فاختار مدرب الأرجنتين، المغربي ياسين بونو، الذي قاد أسود الأطلس للوصول لنصف نهائي البطولة واحتلال المركز الرابع في الأخير.

أما عن أفضل لاعب عربي في العالم، فلم يختر سكالوني المصري محمد صلاح أو الجزائري رياض محرز؛ ثنائي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، بل وقع اختياره على سالم الدوسري؛ جناح أيسر المنتخب السعودي والهلال.

جدير بالذكر أن الدوسري ودع مع المنتخب السعودي مونديال قطر من الدور الأول، لكنه أحرز هدفًا في الفوز التاريخي أمام الأرجنتين في المباراة الأولى.

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 37%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
610262 الأصوات

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