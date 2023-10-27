إسقاطًا على دوري يلو .. حساب الهلال "يطقطق" على الأهلي بعد الكلاسيكو

ماذا فعل الهلال في حرب الحسابات الإلكترونية؟

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أصبحت حرب الحسابات لا تقل إثارة عن الحرب الفنية داخل المستطيل الأخضر في قمم دوري روشن السعودي، وهو بالطبع ما حدث الليلة عقب نهاية كلاسيكو الهلال والأهلي.

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الزعيم حقق الفوز أمام الراقي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ11 من دوري روشن.

وعقب نهاية الكلاسيكو، نشر حساب الفريق العاصمي صورًا لاحتفالات لاعبيه، مرفقًا إياها بتعليق: "مهما تناسيت .. اليوم تذكّر".

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تعليق الحساب الهلالي يسقط على كون الأهلي لم يخض أمامه أي مباراة منذ مارس 2022، وقتما التقيا سويًا في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز وقتها الزعيم 4-2، وهو الموسم الذي انتهى بهبوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى.

كذلك أمطر الحساب بعبارات ساخرة، فكتب: "اليوم .. ثلاثة أهداف بس!"، "بكرة تنسى"، خيالاتهم ما تشبه الواقع".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند 22 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما ينفرد الزعيم بالصدارة برصيد 29 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط على أقرب منافسيه.

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