إسبانيول يحاول إجهاض فرحة جمهور برشلونة بالفوز بالدوري الإسباني

على الباغي تدور الدوائر.. إدارة إسبانيول ترد الدين لبرشلونة في ليلة التتويج المحتملة

ليس هناك أسوأ من أن يتوج خصمك وجارك على ملعبك بلقب؛ أمر قد يعاني منه إسبانيول أمام جاره برشلونة الذي يبعد بخطوة عن التتويج بلقب الدوري الإسباني، لكن التتويج سيكون صامتًا ردًا لدين سابق لإدارة برشلونة.

وسيحل برشلونة يوم الأحد 14 مايو ضيفًا على إسبانيول في ديربي كتالونيا ضمن إطار مباريات الجولة 34 من الدوري الإسباني الذي يتصدره برشلونة برصيد 82 نقطة وإن حقق أتلتيكو مدريد الفوز على قادش اليوم فسيكون برشلونة بحاجة لنقطتين للتتويج بالدوري رسميًا.

تتويج قد يحدث على ملعب كورنيلا إل برات ما دفع إدارة إسبانيول للتنبيه على مشجعي برشلونة الذين اشتروا تذاكر المباراة بعدم الحضور بأي شعارات أو أوشحة أو أي ما يمت لألوان فريقهم بصلة.

قرار إدارة إسبانيول الذي سيجهض فرحة برشلونة المحتملة يعد ردًا على قرار مماثل لإدارة برشلونة في مباراة الفريقين في الدور الأول من الدوري على كامب نو والتي انتهت بتعادلهما 1-1.