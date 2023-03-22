إسبانيا تنحدر.. ردود فعل مندهشة وغاضبة من منح شارة قيادة المنتخب لألفارو موراتا

الإعلان عن منح ألفارو موراتا شارة قيادة منتخب إسبانيا كان مثيرًا!

أثار اختيار ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، قائدًا جديدًا لمنتخب إسبانيا ضجة كبيرة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، عن منح شارة قيادة منتخب اللاروخا لمهاجم أتلتيكو مدريد بعد اعتزال قائدي إسبانيا سيرخيو راموس وسيرجيو بوسكيتس مؤخرًا.

وأندلعت موجة من السخرية والدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي من القرار الجديد الذي وصفه واحد "إسبانيا انحدرت من أعظم قائد لها إلى ألفارو موراتا".

فيما قال آخر "ماذا حدث لإسبانيا التي انتهت بألفارو موراتا قائدًا لها؟ أحبه لكن القائد يجب ألا يكون واحد منهم".

الدهشة كانت المسيطر الأكبر على الجمهور فيما يخص قائد إسبانيا الجديد فقال آخر "لم يخطر على بالي تخيل أن إسبانيا سيكون قائدها من كاسياس وتشافي وإنييستا إلى ألفارو موراتا الضعيف، إلى أي مدى انحدرت إسبانيا".

وسيبدأ المدرب دي لا فوينتي مسيرته مع إسبانيا بمواجهة النرويج يوم السبت المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا تحت 2024.

وكان المدرب الإسباني قد حل بديلًا للويس إنريكي بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم على يد المغرب.