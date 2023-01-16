إسبانيا الفيصل .. طبيب يصدم أوسبينا بشأن خطورة إصابته

هل يضطر النصر للتعاقد مع حارس جديد خلال الشتاء الجاري؟

Shahid

يبدو أن النصر سيكون مجبرًا على تعاقدات جديدة على عكس ما أعلن رئيسه مسلي آل معمر، من قبل أنه سيكتفي خلال الميركاتو الشتوي الجاري بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

العالمي تعرض حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا للإصابة بكسر في أحد عظام المرفق، خلال مواجهة أول أمس السبت، أمام الشباب، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

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ورغم أن النصر أعلن أن مدة غياب حارسه هي ستة أشهر فقط إلا أنه وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الآراء الطبية متضاربة حول موقفه، إذ الطبيب الأول أكد أن أوسبينا يحتاج لجبيرة لمدة ستة أسابيع فقط، فيما أوضح طبيب آخر حاجته لعملية جراحية في أسرع وقت، مشددًا على أن غيابه عن الملاعب سيطول.

وأوضحت الصحفية أن أوسبينا اتفق مع إدارة العالمي على عرض إصابته على طبيب متخصص في إصابات الملاعب في إسبانيا، وبناءً على تقريره، سيتخذ القرار النهائي بشأن طريقة علاجه.

"الرياضية" أشارت كذلك إلى أنه محتمل بشكل كبير أن يتعاقد العالمي مع حارس جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لكن القرار النهائي كذلك سيتخذ بعد التشخيص النهائي لحالة الكولومبي.

يذكر أن النصر في قائمته حاليًا الحارس المخضرم وليد عبد الله، والحارس الشاب نواف العقيدي.

Shahid