إساءات إلى العين وانتفاضة من نوع خاص .. اشتعال وسط النصر قبل الديربي الآسيوي المصيري!

إعلاميو النصر ينتفضون قبل مواجهة العين الإماراتي..

بينما كان من المفترض أن يكون ديربي عربي آسيوي يتميز بالروح الرياضية العالية، أخذ لقاء النصر السعودي والعين الإماراتي اتجاهًا آخر قبل أيام من موعده.

الفريقان من المقرر أن يتقابلا يومي 4 و11 من مارس المقبل، ضمن ذهاب وإياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

لكن خرج من يقلل من الزعيم العيناوي، كان تحديدًا أحد المؤثرين الذي يُدعى "ماجد الشهراني، إذ نشر فيديو يقول به: "أنا لا أعرف العين، هو مجرد اسم فقط، ما هو تاريخه أمام تاريخ النصر"، وما شابه من محاولات إساءة وتقليل من أحد أعرق الفرق الإماراتية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورغم تكرار محاولاته من هذا الاتجاه إلا أن الوسط النصراوي انتفض لردعه، معترفًا بقيمة العين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، كتب الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل: "لقاء العين والنصر لقاء يجمع الكبار ولا مكان فيه لمن يزرع الأشواك".

وعلق الإعلامي عادل بن عبدالمحسن الملحم: "لا يوجد إنسان عاقل يقلل من قيمة نادي العين أو مكانة الزعيم الإماراتي"، قبل أن يضيف زميله فلاح القحطاني: "بعض النكرات المندسين الذين يدعون نصراويتهم حاولوا التقليل من العين الإماراتي الشقيق بأهداف مكشوفة لضرب العلاقة بين أول عالمي في آسيا النصر السعودي ووصيف العالم العين الإماراتي من أجل مصالح خاصة بهم لفرقهم التي يخفون تشجيها!، الأشقاء في العين هؤلاء نكرات لا يمثلوننا".

يذكر أن آخر ديربي جمع بين الفريقين كان في عام 2020 خلال دور المجموعات بدوري الأبطال، إذ فاز النصر (2-1) ذهابًا بالإمارات، بينما انتصر العين إيابًا في السعودية (1-0).