إزعاج جديد لبرشلونة وريال مدريد .. مانشستر سيتي يساعد جيرونا على تحطيم كبار الليجا

جيرونا يضرب ريال مدريد وبرشلونة بمساعدة مانشستر سيتي...

في الانتقالات الشتوية الماضية كان مانشستر سيتي، قد نجح في التعاقد مع كلاوديو إتشيفيري، قادمًا من ريفير بليت، وسيستمر اللاعب الشاب مع فريقه الأرجنتيني حتى يناير 2025.

وبحسب التقرير الذي نشره “راديو كونتينينتال”، فإن إدارة مانشستر سيتي، وافقت على أن ينضم اللاعب صاحب الـ 18 عامًا، إلى صفوف جيرونا على سبيل الإعارة، في يناير القادم.

ويعد فريق جيرونا، جزءًا من مجموعة سيتي لكرة القدم، والتي تضم العديد من الأندية حول العالم، وعلى رأسهم مانشستر سيتي، وتسعى إدارة المجموعة، لمساعدة الفريق الإسباني على مواصلة منافسة ريال مدريد وبرشلونة في الليجا.

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وتستهدف إدارة المجموعة، على تعزيز صفوف جيرونا، بالعديد من اللاعبين المميزين في الموسم المقبل، خاصة مع اقتراب مشاركة الفريق في البطولات الأوروبية، وسعيها لمواصلة المنافسة في المسابقات المحلية وتحقيق أول الألقاب.

جدير بالذكر أن جيرونا، ينافس بقوة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، إذ يأتي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة، بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، و10 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.