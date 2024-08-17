فيديو | "أين حقوق هؤلاء؟" .. مسرحية هزلية من "الثائر" كانتونا للترويج لشركة معروفة!

مشهد ليس بغريب عن المهاجم الفرنسي السابق

واصل إريك كانتونا أسطورة مانشستر يونايتد تصرفاته المثيرة للجدل، بمشهد غريب صدم الجميع خلال تواجده لتحليل مباراة الشياطين الحمر مع فولهام.

المهاجم الفرنسي السابق تواجد بصحبة لاعب يونايتد وبايرن ميونخ السابق أوين هارجريفز والمذيعة جوليا ستيوارت، لتحليل المباراة التي أقيمت أمس، الجمعة، في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدف نظيف.

المذيعة طلبت من كانتونا توقع أفضل هداف في الدوري لهذا الموسم الجديد، ورد عليها:"سنرى".

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هارجريفز ظهر في حالة من الذعر وأجاب بصورة أكثر تفصيلًا على السؤال، وبعدها عادت المذيعة إلى كانتونا مرة أخرى، لتسأله عما سيخبئه الدوري الإنجليزي لملايين المشجعين الذين يشاهدونه على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.

وضحك النجم الفرنسي قبل أن يجيب بعدها:"التلفزيون.."، ووقف بعدها وخلع ميكروفونه، وتوجه إلى الكاميرا قائلًا:"نحن نطلق على كرة القدم اللعبة الجميلة، ولكن كم من الناس في العالم لا يملكون حتى جهاز تلفزيون؟ ماذا عنهم؟ كيف يمكننا بيع الدوري الإنجليزي لهم".

وأضاف:"يجب أن تكون اللعبة في كل مكان، وليس على الحائط أو في الحانة فقط، لا ينبغي لأحد أن يصدق أن الدوري الإنجليزي ملكنا نحن فقط، هذه هي البداية، لقد بدأت الثورة".

وبعدها خرج أسطورة يونايتد من موقع التصوير، وهو الأمر الذي لم يصدقه الموجودون في الاستوديو، قبل أن يتبين في النهاية، أن تصرفات كانتونا الغريبة كانت مجرد مسرحية هزلية بهدف للترويج إلى إحدى الشركات التي تقدم خدمة بث المباريات.

وتقوم هذه الخدمة بمنح المشاهدين في قارة إفريقيا، فرصة مشاهدة البريميرليج عن طريق الإنترنت من خلال الاشتراك الخاص بها.