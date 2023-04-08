إرلينج هالاند يتفوق على تشيلسي.. نجم مانشستر سيتي يحرج البلوز!

كيف أحرج هالاند فريق تشيلسي؟

سجل إرلينج هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي هدفه الثلاثين في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم ضد ساوثامبتون، مما جعله يتفوق على نادي تشيلسي.

وقاد هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز كاسح بنتيجة 4-1، على ساوثامبتون ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي ليصل لهدفه الثلاثين في 27 مباراة فقط.

وبهذا فقد تفوق هالاند على فريق تشيلسي بأكمله حيث حقق البلوز المتعثر 29 هدفًا فقط في 30 مباراة وهو أسوأ حصيلة له منذ فترة طويلة، وتقدر قيمة فريق تشيلسي بحوالي مليار جنيه استرليني لكنه يحتل المركز الحادي عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح نجم مانشستر سيتي الآن واحد من ثلاثة لاعبين فقط سجلوا 30 هدفًا أو أكثر في موسمهم الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانضم إلى أندرو كول (34 هدفًا في موسم (1993-1994) وكيفن فيليبس (30 هدفًا في موسم 1999-2000).

وسجل هالاند 44 هدفاً في جميع المسابقات مع مانشستر سيتي هذا الموسم وهو أكبر عدد مشترك على الإطلاق بين اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد بالتساوي مع رود فان نيستلروي ومحمد صلاح.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة بايرن ميونخ في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.