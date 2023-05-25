إرلينج هالاند: مصدوم من موسمي الأول مع مانشستر سيتي!

تصريحات مثيرة من هالاند عن موسمه الأول مع مانشستر سيتي

حصل النرويجي إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا المُقدمة من رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.

المهاجم النرويجي الذي سجل 52 هدفًا في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي أكد أنه كان يتوقع دائمًا هز الشباك رفقة ناديه الجديد.

وقال النرويجي لقناة سكاي سبورتس بعد أن حصل على لقب أفضل لاعب من رابطة الكتاب: "لم تكن هناك شكوك، كنت أعلم أنني سأقدم أداءً وعرفت أنني سألعب في فريق جيد، لذلك لم تكن هناك شكوك".

هالاند حقق رقم قياسي في الدوري الإنجليزي بتسجيله 36 هدفًا في موسم واحد.

وأضاف: "لم أتوقع أن يكون هناك إنجاز جيد جدًا (بتسجيل 52 هدفًا) لكنني كنت أتوقع التسجيل ففي العام الماضي، سجل مانشستر سيتي 100 هدف، لذا كنت أتوقع التسجيل مع هذا الفريق، وبالطبع كنت أتوقع ذلك ولكن ليس بهذا القدر أفهم لماذا يقول الناس إن الدوري الإنجليزي أفضل دوري لأنها حقًا كذلك، أنا أحبها".

وأتم: "أنا أحب اللعب هنا وأحب المنافسات ومواجهات الخصوم وكل شيء أستمتع بها".

يذكر أن مانشستر سيتي تعاقد مع هالاند من بوروسيا دورتموند الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو وسرعان ما أثبت أنه القوة الدافعة لفريق السيتي الذي يطارد ثاني ثلاثية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية حيث يلعب فريق بيب جوارديولا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا بعد حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.