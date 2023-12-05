إرلينج هالاند لن يكون سعيدًا .. رابطة الحكام تقف بجوار صاحب فضيحة مباراة توتنهام!

النجم النرويجي ثار غاضبًا بنهاية المباراة.

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن رابطة الحكام لن تتخذ أي إجراءات ضد الحكم سيمون هوبر الذي أدار مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن المقترح الخاص بإيقاف الحكم لم يتم تنفيذه وأنه تم تعيينه بالفعل لمواجهة ليفربول يوم الأربعاء أمام شيفلد يونايتد.

وكان سيمون قد اتخذ قرارًا جدليًا للغاية خلال مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام، حيث رفض استئناف اللعب واتاحة فرصة لجاك جريليش كان من الممكن أن يأتي منها الفوز لصالح كتيبة بيب جوارديولا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هالاند صاحب الخطأ ثار غاضبًا على الحكم بعد أن احتسبه، حيث كان قد نجح في تمرير الكرة لزميله جاك جريليش الذي انفرد بدوره بمرمى توتنهام.

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جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، وترك مانشستر سيتي في المركز الثالث خلف آرسنال وليفربول.