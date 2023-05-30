إرلينج هالاند "أرسل إلى الفضاء" للاحتفال بموسمه القادم من خارج هذا العالم

أطلق GOAL نموذجًا يحاكي نجم مانشستر سيتي على ارتفاع 21 ميلًا في السماء، قبل أن يمنح مشجعيه الخارقين جزءً صغيرًا من تاريخ كرة القدم.

إرلينج هالاند كان النجم الألمع بين كافة النجوم في موسم لم يكن من عالمنا: قام GOAL بإرسال هالاند إلى الفضاء عن طريق نموذج يحاكي ويشبه النجم النرويجي، حلق فوق 21 ميلاً (34 كيلومترًا) في الغلاف الجوي قبل خوض مانشستر سيتي لنهائي بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

يمكن القول إن هالاند، البالغ من العمر 22 عامًا، قدم أفضل موسم أول للاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي على الإطلاق في 2022-23، حيث سجل 36 هدفًا لمان سيتي، و 52 هدفًا حتى الآن في جميع المسابقات، بمتوسط أكثر من هدف في المباراة الواحدة.

أُطلِق نموذج هالاند ثلاثي الأبعاد من مكان ولادته، يوركشاير، واستغرقت رحلته الفضائية أكثر من ساعتين، في حين أن الأمر سيستغرق مشجعي مانشستر سيتي عدة أشهر للاستفاقة من فوزهم بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، إلا أن نموذج هالاند عاد إلى الأرض في المملكة المتحدة سالمًا نسبيًا.

في الجزء العلوي من رحلته الفضائية، شهد هالاند درجات حرارة حوالي -65 درجة مئوية ووصل النموذج إلى سرعة 200 ميل في الساعة عند الهبوط.

تمت مشاركة رحلة الفضاء كبث مباشر على موقع "جول GOAL" على الإنترنت والقنوات الاجتماعية يوم الثلاثاء 30 مايو، مع انطلاقها في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

تشكلت صورة مجسم هالاند في رحلته الفضائية حول احتفال اليوجا الشهير، حيث قدم رسام كاريكاتير GOAL عمر المومني التصاميم لشركة Duke Makes التي تتخذ من ليدز مقرًا لها لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد رائع.

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نسقت Sent Into Space ببراعة عملية الإطلاق، والتي تعد جزءً من الإصدار الأول من GOAL Galacticos، وهو احتفال بنخبة لاعبي كرة القدم من خلال الابتكار.

تم صنع خمسة من مجسمات هالاند المصغرة، حيث منحها GOAL للجماهير الشباب في استاد الاتحاد في نهاية الأسبوع، عند احتفال مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي.

وقع هالاند بنفسه على أحد المجسمات، والذي سيتم منحه في مناسبة أخرى لأحد المعجبين قبل موسم 2023-24، عندما يهدف النرويجي إلى تحقيق سجل أفضل في تسجيل الأهداف مع بطل الدوري الإنجليزي، مانشستر سيتي.