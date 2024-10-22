فيديو | "إرلينج أم أجويرو؟".. هالاند يجيب عن السؤال الصعب في مانشستر سيتي!

ماذا قال النجم النرويجي؟

مع التأثير غير المسبوق الذي أحدثه إرلينج هالاند في مانشستر سيتي بدأ الجميع يقارنه بسيرخيو أجويرو، المهاجم الأسطوري للنادي السماوي.

واختلف البعض حول "من أفضل مهاجم في تاريخ مانشستر سيتي؟"، فرأى البعض، مثل كيفين دي بروينه أن أجويرو "أفضل مهاجم شامل" على الإطلاق، بينما يعتبر البعض أن هالاند تجاوز النجم الأرجنتيني.

وجاء السؤال هذه المرة إلى هالاند نفسه من الموقع الرسمي لمانشسستر سيتي، فأجاب النجم النرويجي: "أجويرو هو أفضل مهاجم لعب لسيتي على الإطلاق".

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وسجل أجويرو 260 هدفًا وقدم 65 تمريرة حاسمة في 390 مباراة مع مانشستر سيتي، خلال تواجده لمدة 10 سنوات بالنادي السماوي (2011-2021).

في المقابل، أحرز هالاند 101 هدف وقدم 14 تمريرة حاسمة في 109 مباريات فقط بمختلف المسابقات (خلال أقل من 3 مواسم).