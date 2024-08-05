إرلينج هالاند في تدريبات النصر .. وحسم موقف كريستيانو رونالدو من مباراة ألميريا

مفاجأة في تدريبات نادي النصر..

فاجأ النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لاعبي النصر السعودي، مساء اليوم الإثنين، في معسكرهم بإسبانيا.

النصر يعسكر في إسبانيا حاليًا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ حيث سقط وديًا أمام الفريق المحلي غرناطة، بهدف مقابل لا شيء، على أن يلتقي بنادي ألميريا، المملوك لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في الثامن من شهر أغسطس الجاري.

وقبل لقاء ألميريا.. قام هالاند بـ"زيارة" معسكر النصر، حيث تواجد في التدريبات، وذلك للقاء عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم؛ وفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

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مانشستر سيتي أنهى فجر أمس الأحد - بتوقيت مكة المكرمة -، معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، راحة للاعبين لمدة "48 ساعة"، استغلها البعض للقيام برحلات أو زيارات خاصة، مثلما فعل هالاند.

وعلى جانب آخر.. كشف العنزي عن موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من المشاركة في مباراة النصر وألميريا "الودية"؛ بعد أن غاب عن لقاء غرناطة الماضي.

العنزي أعلن تواجد رونالدو ضد ألميريا؛ حيث أصبح جاهزًا بنسبة 100%، بعد أن شارك في تدريبات الفريق النصراوي الجماعية "لأول مرة"، مساء اليوم الإثنين.

جدير بالذكر أن رونالدو، غاب عن المرحلة الأولى من معسكر نادي النصر الإعدادي في البرتغال؛ بسبب قضاء إجازة، بعد مشاركته مع منتخب بلاده، في بطولة أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024".