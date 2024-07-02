إرادة فولاذية.. مارتينيز يكشف ما قاله كريستيانو رونالدو قبل ركلات الترجيح أمام سلوفينيا!

الدون يريد كتابة تاريخ جديد..

أشار المدرب روبرتو مارتينيز إلى كواليس عديدة تخص كل ما يتعلق بمباراة البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من بطولة يورو 2024.

وقال مارتينيز عقب المباراة التي فازت بها البرتغال بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 0-0 وأهدر فيها كريستيانو رونالدو ركلة جزاء: "كريستيانو رونالدو هو قدوة ونموذج بالنسبة لنا جميعًا!".

وأضاف: "إنه يملك 6 بطولات أوروبية كبرى، ورغم ذلك يظهر الحماس والمسؤولية والشغف في كل وقت من المباريات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف: "لقد سارع وقال إنه سيكون أول مسددي ركلات الترجيح رغم أنه أهدر في المباراة ركلة جزاء!".

وأكد مارتينيز أن أرضية ملعب دوتش بانك بارك الذي استضاف المباراة لم تساعد فريقه، وخصوصًا فيتينيا وكونسيساو على المشي بالكرة لفترات طويلة، رافضًا أن يكون هذا عذرًا "لأنه من المؤكد أن لاعبي سلوفينيا تأثروا كذلك" على حد تعبيره.