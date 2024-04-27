"إذا تحدثت سأفتح النار!".. أول تصريح من صلاح عقب مشادته مع كلوب

الملك المصري "انفجر!"

في أول سلوك من المصري محمد صلاح عقب المشادة التي حدثت بينه وبين الألماني يورجن كلوب، أفاد الصحفي جيمس بيرس برد فعل المصري عقب الخروج من الملعب.

وتجاهل صلاح كل طلبات التصريحات والأحاديث الصحفية، وتفوه بجملة واحدة: "إذا تحدثت اليوم.. فسوف تكون هناك نيران!".

وكان قد هبط محمد صلاح من دكة البدلاء في الدقيقة 82 من عمر مباراة وست هام وليفربول التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2 وفقدان الريدز كثيرًا من الحظوظ في صراع الدوري الإنجليزي.

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فيديو | وحدث الانفجار.. مشادة كلامية عنيفة "على المباشر" بين صلاح وكلوب!

لم يتقبل المصري هذا الأمر، النزول متأخرًا، فنشبت مشاة كلامية واضحة بينه وبين كلوب وهو يستعد لإشراك المصري في المباراة وظهرت أمام الكل بشكل فج.

هذه اللقطة الخلافية أتت بينما حاول كل من داروين نونيز وجو جوميز تدارك الأمر وتهدئة صلاح لكن دون فائدة، مع احتداد كلوب عليه في المقابل.