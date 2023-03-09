"إذا أردت الفوز بدوري أبطال أوروبا فأنت تعرف ما يجب فعله" .. الصحافة الإسبانية تبدأ الضغط على كيليان مبابي

الصحافة الإسبانية تبدأ الهجوم من جديد في محاولة لإقناع مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد..

لم تتأخر الصحافة الإسبانية المقربة من ريال مدريد في استغلال خروج باريس سان جيرمان الفرنسي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23، من أجل الضغط على كيليان مبابي للانتقال إلى الفريق الملكي.

باريس سان جيرمان ودع دوري أبطال أوروبا 2022-23 من دور الستة عشر بعد الخسارة بنتيجة 3-0 أمام بايرن ميونخ الألماني في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد الخسارة على "حديقة الأمراء" في اللقاء الأول بهدف نظيف، ثم خسارة مباراة العودة بثنائية دون رد على ملعب "أليانز أرينا".

بداية الضغط جاءت من صحيفة "ماركا" الإسبانية، التي استغلت خروج باريس سان جيرمان لتذكير مبابي بقراره المثير للجدل بالاستمرار في "حديقة الأمراء" الصيف الماضي، رغم أنه كان قريبًا من صفوف ريال مدريد.

الصحيفة الإسبانية، وعلى غلافها الصادر صباح الخميس نشرت صورة كبيرة لمبابي مع نتيجة المباراة، وكتبت في رسالة للنجم الفرنسي: "إذا كنت تريد الفوز بدوري أبطال أوروبا، فأنت تعرف بالفعل..".

وأضافت: "ليلة مخيبة لمبابي وميسي"، مع إلقاء الضوء على تصريح الفرنسي بشأن مستقبله بعد المباراة، وأنه سيركز حاليًا على الفوز بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

ومن المؤكد أن تتزايد هذه الضغوط من الصحافة في الفترة المقبلة، خاصة أن مستقبل مبابي غامض بالنظر إلى أن عقده الجديد مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف 2024، مع خيار التمديد لموسم إضافي يتم تفعيله من قبل اللاعب نفسه.