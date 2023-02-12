"إذا اشترينا كلبًا سنُعطيه ثلاثة ملايين" .. تسريبات جديدة لإدارة يوفنتوس!

فضائح يوفنتوس على الملاْ!

أدى تحقيق "بريزما" إلى حدوث هزة في كرة القدم الإيطالية، مع تداعيات حتمية من وجهة نظر رياضية: موضوع الاعتراضات الجديدة التي ظهرت حول كبار المديريين السابقين في يوفنتوس والذين استقالوا في نهاية نوفمبر وسط الدهشة العامة، وتم الكشف عن تسريبات جديدة في تحقيق "بريزما"، تدور حول مستقبل فريديريكو كييزا.

ونشرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية تسريبات جديدة، بدءًا من بعض التعليقات التوضيحية من قبل "جارديا دي فينانزا"وكالة إنفاذ تحت سلطة وزير الاقتصاد والمالية في إيطاليا، وجاء أهم التسريبات حول مستقبل كييزا، وهي ملاحظة أدلى بها المدير الرياضي فيدريكو تشيروبيني.

وظهر تسريب صوتي لشيروبيني يتحدث حول ملف فيديريكو كييزا، حيث يرى أنه لا يبدو كملف لاعب يمكنه البقاء لسنوات عديدة في يوفنتوس، بسبب وكلائه الذين يبحثون كثيرًا عن زيادات في الراتب بشكل كبير.

ويشير تسريب صوتي آخر إلى مكالمة هاتفية بين أندريا أنييلي رئيس النادي السابق وجون إلكان المساهم في النادي، فيما يتعلق بإمكانية عودة أليساندرو ديل بييرو بصفه تنفيذية.

وأشار التسريب أنهم ناقشوا كيفية تقريب أليساندرو ديل بييرو من النادي.

وفي تسريب صوتي آخر: "ما هذا الهراء الذي فعلناه في آخر ثلاثة أيام لسوق الانتقالات، ألقينا حوالى 70 مليونًا في المرحاض، منذ قدومي في عام 2010 ويتكرر هذا الأمر".

وقال ستيفانو بيرتولا، المدير المالي السابق في نادي يوفنتوس متحدثًا عن طريقة عمل النادي في سوق الانتقالات: "أسوأ لاعب لدينا يكسب مثل زاباتا أفضل لاعب في أتالانتا، إذا اشترينا كلبًا سنعطيه ثلاث ملايين ونصف المليون".

بينما قال شيروبيني: "كنا متعجرفين في السوق لأن فابيو قبل 5 سنوات ضم هيجوايين مقابل 90 مليون يورو، بينما يمكنه شراء جابرييل جيسوس بعشرة ملايين، ويجعله نجم يساوى 90 ميلون".

بينما يرى ماوريتسيو أريفابيني الرئيس التنفيذي للنادي أن مشروع يوفنتوس القادم مأسوى حيث قال: "لا أنا لا أثق في فريق تحت 23 سنة على الإطلاق".